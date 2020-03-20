Tüm dünyayı etkileyen ancak özellikle Avrupa'da İtalya'da hayatı durma noktasına getiren Corona virüs futbolu da etkiledi. Birçok lig ve turnuva iptal olurken, takımlarda da geleceğin belirsizliği futbolcuları korkutuyor.

Yönetimden Boateng'e: Nereye gideceksin! Her yer aynı...

Gana basınında yer alan haberlere göre, Boateng yönetimle virüs salgını dolayısıyla ayrılmak istediğini iletti ve taraflar arasında acil toplantı yapıldı.

Yönetimden Boateng'e "Ayrılmanı istemeyiz. Bu virüs tüm dünyayı esir aldı. Her yer tehlikeli, her yer risk altında... Almanya da bu şekilde... Rahatsızlığını anlıyoruz ama Türkiye en çok önlem alan ve salgının en az görüldüğü ülkelerden biri. Kimse panik olmasın. Sen de olma" cevabı verildi.

Boateng'in ise çekincelerini koruduğu belirli bir dönem beklemeyi düşündüğü yazıldı.

33 yaşındaki Gana ve Alman vatandaşı olan yıldız orta saha bu sezon Beşitaş formasıyla çıktığı 6 maçta 2 gol attı.

Boateng ve eşi ünlü manken Melissa Satta yaşamlarını küçük çocuklarıyla birlikte İstanbul'da lüks bir rezidansta sürdürüyor.







