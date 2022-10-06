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Son dakika! Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber!

Son dakika Beşiktaş haberi...Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan ve N'Koudou hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

06 Ekim 2022, Perşembe 11:28 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber!

Süper Lig 'de son 3 maçta galip gelemeyen Beşiktaş , 9. haftada deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak.

Karşılaşma öncesi çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da Salih Uçan gelişmesi yaşandı.

Giresun deplasmanı tehlikede

Pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisinde ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkan Salih'in durumu hakkındaki belirsizlik devam ediyor.

Hafta başından bu yana takımla antrenmanlara çıkamayan deneyimli orta sahanın cumartesi günü oynanacak olan Giresunspor deplasmanında forma giymesinin şüpheli olduğu öğrenildi.

Bu sezon 8 resmi karşılaşmada forma giyen Salih Uçan, 1 gol ve 1 asistle oynamıştı.


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Beşiktaş'tan açıklama geldi

Beşiktaş, resmi sitesinden açıklama yaparak Salih Uçan'ın sakatlandığını ve tedavisine başlandığını ifade etti. Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;

Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

N'Koudou iyileşti

Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanan ve Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen yıldız futbolcu Kevin N'Koudou'dan ise güzel haber geldi. Takımla yapılan idmana katılan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Giresunspor deplasmanında forma giyebilecek.

Bu sezon 7 maçta oynayan N'Koudou 4 gol atarak takımın gol yükünü sırtlamıştı.


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