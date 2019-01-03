Son dakika: Beşiktaş'a Antalya'da şok!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Sezonun ikinci yarı hazırlıkları için bugün öğleden sonra Antalya'nın Belek ilçesine giden Siyah-Beyazlı kafile, tatsız bir sürprizle karşılaştı!

03 Ocak 2019, Perşembe 18:06 Son Güncelleme:
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Son dakika: Beşiktaş'a Antalya'da şok!

Beşiktaş'ın ikinci sezon hazırlıkları kötü başladı. Öğleden sonra İstanbul'dan Antalya'ya uçan kafile, daha sonra karayoluyla Belek ilçesine geçti.

Kamp yapılacak otele yerleşen teknik ekip ve oyuncular, kısa süreli bir dinlenmenin ardından idman sahasına doğru hareket eden Siyah-Beyazlılar, iklim şartlarının azizliğine uğradı.


Yağış, hızını artırıp idman yapmaya engel olunca, 18.00'de gerçekleşmesi beklenen antrenman salona alındı.

Beşiktaş bu nedenle Antalya kampının ilk çalışmasını Gloria Sports Arena'nın spor salonunda yapmak zorunda kaldı.

Orhan Yıldırım / Belek

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