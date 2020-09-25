SON DAKİKA | Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi
Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, yeni transfer Aboubakar'ın lisansı çıkartılıyor. Yıldız golcü, Konya'ya götürülecek ve görev verilmesi halinde bu mücadelede forma giyebilecek.
Eski forveti Vincent Aboubakar'ı Porto'dan geri getiren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.
A Spor'un haberine göre Beşiktaş, sağlık kontrolünden geçirilen ve 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Vincent Aboubakar için TFF'ye lisans başvurusunda bulundu.
Kamerunlu golcü, böylece Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecek.