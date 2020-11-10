Beşiktaş'ın 30 Mayıs 2019'da 3 yıllık sözleşme imzaladığı ancak devre arasında istenilen sonuçlarının alınmaması üzerine yollarını ayırdığı teknik direktör Abdullah Avcı için sözleşme fesih bedeli olan geriye kalan 2,5 senelik alacaklarını yeni bir takım çalıştırıncaya kadar her ay 1 milyon TL olmak kaydıyla ödeneceği belirtilmişti.

BEŞİKTAŞ BÜYÜK YÜKTEN KURTULDU

Beşiktaş bugün müjdeli haberi aldı. Kara Kartal’dan ayda 1 milyon yani yılda 12 milyon TL kazanan deneyimli hocanın Trabzonspor’la bugün 2.5 yıllık anlaşma sağladı resmen açıklandı. Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladığı tarihden bu yana 18 ay geçti. Bu durumda siyah beyazlılar 18 aylık bir ödeme yapmış oldu. Geriye 18 milyon TL'lik bir ödeme kalmıştı. Ancak Abdullah Avcı'nın senelik 12 milyon TL’nin altına imza atması (Trabzonspor'la bu sezon 5 milyon TL) yine Beşiktaş'ın tazminat ödemesine devam edeceği anlamına geldi. Anlaşma gereği 12 milyon TL'nin altında başka bir takımla anlaşma sağlarsa Abdullah Avcı'ya geri kalan para ödenecekti. Yine de Beşiktaş bu konuda ciddi bir tasarruf sağlamış oldu.



