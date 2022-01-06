Beşiktaş , ligin ikinci yarısını Çaykur Rizespor maçıyla açacak. Siyah beyazlılar, bugün yapılan antrenmanla Pazar günü oynanacak olan maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor maçı öncesi Beşiktaş’tan iki kötü haber birden geldi.

PJANIC VE KENAN KARAMAN YOK

Ortacizgi.com’un haberine göre; Beşiktaş’ta Miralem Pjanic ve Kenan Karaman’ın Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Siyah beyazlılarda Süper Kupa Finali’nde de birçok oyuncu, çeşitli nedenlerden dolayı kadroda yer alamamıştı.