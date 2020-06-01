SON DAKİKA! Beşiktaş yeni sponsorunu resmen açıkladı

Beşiktaş, yeni forma göğüs sponsoru olarak BEKO ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Siyah Beyazlılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na şu ifadelerle anlaşmayı duyurdu:

Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda iki yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşma tutarı, Arçelik Pazarlama A.Ş. (Beko) tarafından takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, iki sezon için toplamda 42.000.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla