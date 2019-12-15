Son dakika! Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı sonrası olay!

Son dakika haberi: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı sonrası Vodafone Park'ta gerilim yaşandı. Karşılaşma bitiminde bir Beşikta taraftarı, protokol tribününde Ahmet Nur Çebi'nin üzerine yürüdü. Çebi'ye doğru hareketlenen şahıs, "Bu takımın hali ne! Ağırlığını koy" diye bağırdı.

Ahmet Nur Çebi ise, "Terbiyesiz herif" diyerek karşılık verdi. Güvenlikler, Çebi'ye doğru hareketlenen taraftarı uzaklaştırdı.

Daha sonra emniyet güçleri, Çebi'ye sözlü saldırıda bulunan taraftarı gözaltına almak için girişimde bulundu.

Ahmet Nur Çebi, duruma müdahale ederek taraftardan şikayetçi olmadığını ve gözaltı yapılmamasını istedi. Bunun üzerine taraftarla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı.

Süleyman Hatısaru / fanatik.com.tr özel



