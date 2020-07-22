SON DAKİKA | Beşiktaş Wellinton için prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş, Alanyaspor'un Brezilyalı stoperi Wellinton için Alanyaspor'la prensip anlaşmasına vardı. Siyah Beyazlı ekibin oyuncuyla da görüşüp kısa zamanda transferi bitirmesi bekleniyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden Beşiktaş'tan savunma hattına takviye geldi. Victor Ruiz'in alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından stoper arayışlarına hız veren siyah-beyazlı kurmaylar, bu sezon Alanyaspor'daki performansıyla göz kamaştıran Welinton için harekete geçmişti. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, 32 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.







