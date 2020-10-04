SON DAKİKA | Beşiktaş, Wellington ile görüşmelere başladı!

Beşiktaş, transferin kapanmasına sayılı günler kala Brezilyalı önlibero oyuncusu Wellington ile görüşüyor.

Görüşmeler başladı

ESPN'den Jorge Nicola'nın haberine göre; Siyah-beyazlı takım, Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Club Athletico Paranaense forması giyen Wellington (Wellington Aparecido Martins) ile görüşmelere başladı.

Menajeri İstanbul'da

Haberde, oyuncunun menajeri Marcelo Robalinho'nun Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'da olduğu belirtildi.

Öte yandan Kara Kartal'ın önlibero oyuncusu için 500 bin Euro teklif ettiği öğrenildi.

29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2020 Aralık ayında sona eriyor. Kulübü, Wellington'u satıp gelir elde etmek istiyor.

Hangi takımlarda forma giydi?

Daha önce Sao Paulo, Internacional, Vasco da Gama gibi takımlarının da formasını giyen Brezilyalı oyuncu; bu sezon Athletico ile 15 maça çıktı ve skor üretemedi.

Kaynak: Ajansspor