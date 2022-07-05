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Son dakika! Beşiktaş, Weghorst transferini açıkladı

Beşiktaş, dün gece İstanbul'a gelen 29 yaşındaki Hollandalı golcü Wout Weghorst'un transferi için oyuncunun kendisi ve kulübü Burnley ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

05 Temmuz 2022, Salı 11:31 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş, Weghorst transferini açıkladı

Yeni sezon öncesinde kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek Beşiktaş 'ta transfer harekatı da devam ediyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir kadosuna dahil etmek istediği Hollandalı golcü Wout Weghorst'un transferi konusunda kulübü ve oyuncunun kendisiyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda kendisi ve kulübü Burnley FC ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.


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