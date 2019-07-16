Son dakika! Beşiktaş Vodafone ile yeniden anlaştı

Beşiktaş, uzun süredir göğüs sponsoru olan Vodafone ile yeniden anlaştı. Siyah-Beyazlılar Vodafone ile İki yıllık anlaşma imzalarken yıllık 18 milyon TL kazanacak.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

2 senelik bir sözleşme yaptık. Vodafone ile yaptığımız uzun işbirlikleri çok önemli. İki taraf da bunun devam etmesini istiyordu. Toplam 36 Milyon TL'lik bir anlaşma. 7 yıllık süreç içerisinde yaklaşık olarak 32 milyon Dolar'lık bir anlaşma olmuş oluyor. Türkiye'deki sponsorluklara bakınca görüyorsunuz, büyük takımlar da dahil olmak üzere 1 senelik anlaşma yapılıyor. Daha sonra bitiyor. Bu kadar uzun süre beraber çalışıyorsak, demek ki karşılıklı mutluluk var. Bu dönem, benim Beşiktaş'taki son dönemim. Bu süreçte kulübümüz için en doğru kararları almak istiyorum. Ana fikir olarak, biz biraz daha daralmak zorundayız. Bu bir tek Beşiktaş için geçerli değil. Dünyada da bunu görüyorsunuz. Ekonomik anlamda biraz daha daralmak zorundayız. Bazı departmanlarda sempatik olmayan şeyler yapıyoruz ama yapmak zorundayız. İnşallah benden sonra gelen arkadaşlara yapısı oturmuş bir Beşiktaş bırakmak istiyorum.