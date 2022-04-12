Son dakika! Beşiktaş Vida ile yeniden anlaştı!

Beşiktaş ile Domagoj Vida görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Siyah-beyazlı yönetim, 33 yaşındaki Hırvat oyuncunun isteklerinden geri adım atması üzerine bir kez daha kendisiyle görüştü ve masaya ilk olarak yeniden 1.5 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat teklifiyle oturdu. Tecrübeli stoper, Beşiktaş ve İstanbul'da kalma arzusuyla birlikte kendisine önerilen son rakama 'Tamam' dedi ve iki taraf el sıkıştı. Teknik direktör Valerien Ismael de oyuncunun kalmasını isterken, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de onay vermesi halinde resmi imza atılacak.

İSMAEL'İN HESABI TUTTU

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael iki maçta 4 puan alırken takımın da gidişatı yönetimi mutlu etti. 'Futbolcu değil antrenör takımı' planı ile yola çıkan siyah-beyazlı yönetim, genç oyuncu transferleri ile yeni sezona girmek istiyor. Fransız çalıştırıcının antrenman metotları da takımın gelişimine uygun olarak görülüyor. Oyuncuları fizik açıdan yetersiz bulan İsmael, 1.5 saatlik antrenmanları 1 saate kısaltıp tempoyu ise artırmıştı. (Sabah)