Son dakika! Beşiktaş Victor Ruiz'i transfer etti

Beşiktaş, Villareal'in stoperi Victor Ruiz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

05 Ağustos 2019, Pazartesi 15:10 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş Victor Ruiz'i transfer etti

Beşiktaş, İspanya La Liga takımlarından Villarreal'den Victor Ruiz'i 3 yıllığına renklerine bağladı.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Riuz, Espanyol, Napoli, Valencia gibi takımlarda forma giydi.

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Sol ayaklı stoper özelliği ile savunma rotasyonunda derinlik yaratacak olan 1989 doğumlu futbolcunun sözleşmesi 2020 yılında sona eriyordu.

Siyah beyazlıların oyuncuyu bonservisiyle birlikte renklerine bağladığı ifade edildi.

İspanyol savunmacının yarın İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

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