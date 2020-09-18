Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3. Ön Eleme Turu'nu geçmeleri durumunda Play-Off'ta eşleşecekleri muhtemel rakipler belli oldu. Alanyaspor, Rosenborg'u elemesi durumunda Mura - PSV Eindhoven eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş ise Rio Ave'yi geçmesi durumunda Milan - Bodo Glimt eşleşmesinin kazananı işe karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise Hajduk Split'i geçtiği takdirde Willem II - Rangers eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Alanyaspor | Mura - PSV

Beşiktaş | Milan - Bodo

Galatasaray | Willem - Rangers