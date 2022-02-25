Galatasaray 'ın Avrupa'da gösterdiği başarılı performansla son 16'ya adını yazdırmasına rağmen ligde alınan kötü sonuçlar sonrası sarı kırmızılı takımın Avrupa kupalarına katılma ihtimali zora girdi.

Avrupa tarafından yakından takip edilen isimlerden olan Kerem, 9 gol 8 asistinin yanı sıra takımın en değerli oyuncusu olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Daha önce çıkan haberlerde ise 23 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almama ihtimalinin yüksek olması sebebiyle takımdan ayrılmak istediği ifade edilmişti.

Konuyla ilgili yeni bir iddia da Fransa'dan geldi. But! adlı Fransızca yayın yapan sitenin haberine göre Lyon, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu için ciddi girişimlerde bulunacak.

Haberde ayrıca, Lyon'un Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz ile de ilgilendiği detayı verildi. Fransız ekibi sezon başından bu yana genç futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.