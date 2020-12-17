Süper Lig’de sezon devam ederken, kulüpler transfer çalışmalarına da hız verdi. Aytemiz Alanyaspor ile gösterdiği performans ile dikkat çeken Salih Uçan, Galatasaray ve Beşiktaş ’ın radarına girdi. Devre arası transfer döneminde Salih için resmi temaslara başlamaya hazırlanan Beşiktaş ve Galatasaray, Alanyaspor ile masaya oturacak.

Akdeniz ekibi ile bonservis konusunda anlaşma sağlayan kulüp Salih’i kadrosuna katacak.

26 yaşındaki oyuncunun Alanyaspor’da kalması halinde gözler sezon sonuna çevrilecek. Yeni sezon öncesi serbest kalacak Salih, anlaşma sağlayacağı takımın formasını giyecek.

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİDEN SALİH UÇAN SÖZLERİ

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, canlı yayında Alanyasporlu Salih Uçan hakkında gelen transfer sorusunu yanıtladı. Emre Kocadağ, TRT Spor'daki Salih sorusu üzerine açıklamasında; "Planlama yapmaya çalışıyoruz. Bugün yine transfer konusunda görüştük ama geçmişten gelen büyük kontratlarımız var. Planlama yapmak için önünüzü görüyor olmanız lazım. Devam eden kontratlar, limitler var. Bu anlamda değerlendirmeleri yapacağız. Sezon sonu noktasında planlama yapmaya çalışıyoruz." dedi.

FENERBAHÇE'DEN ROMA'YA GİTMİŞTİ

Bucaspor altyapısından yetişen Salih, 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe ’ye transfer oldu. 2014’de Roma’ya kiralanan Salih, daha sonra Sion ve Empoli formaları giydi. Geçen sezon Aytemiz Alanyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Akdeniz ekibi ile çıktığı 47 maçta 2 gol attı, 5 asist yaptı.

Kaynak: NTVSpor



