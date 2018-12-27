  • Haberler
  • Beşiktaş
  • Son dakika! Beşiktaş Vagner Love'un transferi için Corinthians'la anlaştı

Son dakika! Beşiktaş Vagner Love'un transferi için Corinthians'la anlaştı

Beşiktaş Kulübü, Brezilya'nın Corinthians Kulübü ile Vagner Love transferi için her konuda anlaştı

27 Aralık 2018, Perşembe 15:02 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Beşiktaş Vagner Love'un transferi için Corinthians'la anlaştı

Haber1903'ün haberine göre ; Tüm alacaklarını isteyen Vagner Love bugüne kadar alacaklarını almak üzere ikna edildi.

Beşiktaş Kulübü, Brezilya'nın Corinthians Kulübü ile Vagner Love transferi için her konuda anlaştı.

Siyah Beyazlı Yönetimin bu transferden 500.000 - 750.000 Euro arasında bir bonservis bedeli kazanacağı öğrenilirken, Love'ın Corinthians Kulübü ile anlaşması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Alanyaspor'dan 3 milyon Euro bedelle Beşiktaş'a transfer olan Love, 29 resmi karşılaşmada 11 gol kaydetti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.