Haber1903'ün haberine göre ; Tüm alacaklarını isteyen Vagner Love bugüne kadar alacaklarını almak üzere ikna edildi.

Beşiktaş Kulübü, Brezilya'nın Corinthians Kulübü ile Vagner Love transferi için her konuda anlaştı.

Siyah Beyazlı Yönetimin bu transferden 500.000 - 750.000 Euro arasında bir bonservis bedeli kazanacağı öğrenilirken, Love'ın Corinthians Kulübü ile anlaşması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Alanyaspor'dan 3 milyon Euro bedelle Beşiktaş'a transfer olan Love, 29 resmi karşılaşmada 11 gol kaydetti.