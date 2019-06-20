SON DAKİKA | Beşiktaş, Umut Meraş transferini bitirdi

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Bursaspor'un milli sol beki Umut Meraş'ı kadrosuna kattı. TRT Spor'un izleyicilerine son dakika bilgisi olarak verdiği habere göre Siyah Beyazlılar, 12 milyon TL karşılığında transferi bitirdi. 23 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'tan yıllık 600 bin Euro kazanacak.

2018-19 sezonu yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılsa da 265 bin euro karşılığında Bursaspor’a transfer olarak 3 yıllık sözleşme imzalayan Umut, Süper Lig kariyerindeki ilk sezonunda 27 lig maçına çıktı ve 2 gole imza attı.

Geride bıraktığımız sezon sergilediği performansla A Milli Takıma da çağrılan Umut Meraş, milli forma altındaki ilk sınavını ise 30 Mayıs’ta Yunanistan ile oynanan özel maçta verdi.

Bu haberi de okudular Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri...



