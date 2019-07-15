Son dakika... Beşiktaş Tyler Boyd transferini açıkladı!

Beşiktaş, transferi yılan hikayesine dönen Tyler Boyd konusunda mutlu sona ulaştı. Yeni Zelanda asıllı Amerikalı oyuncu için kulübü Portekiz ekibi Guimaraes ile uzun zamandır bonservis pazarlığı yapan Siyah Beyazlı ekip sonunda transferi bitirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten saat 19.03'te yapılan açıklamada, "Vitoria Guimaraes Kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır." denildi. Beşiktaş, 4 yıllığına kadrosuna kattığı Tyler Boyd'un transferini böyle duyurdu:

Tyler Boyd, ocak ayında kiralık geldiği Ankaragücü’nde harikalar yaratmış ve çıktığı 14 lig maçında 6 gol, 4 asistle oynamıştı.

1,83’lük futbolcunun teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadrosunun vazgeçilmez isimlerinden olması bekleniyor.

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