SON DAKİKA! Beşiktaş transferi açıkladı

Beşiktaş son dakika transfer haberi: Beşiktaş, genç futbolcusu Erdem Seçgin'i TFF 1. Lig ekiplerinen Ümraniyespor'a sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

03 Ocak 2020, Cuma 18:36 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Beşiktaş transferi açıkladı

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta devre arası kamp kadrosuna alınmayan Erdem Seçgin, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı. Abdullah Avcı'nın üzerine düştüğü isimler arasında yer alan Erdem, Siyah-beyazlı formayla UEFA Avrupa Ligi’nde 3, Türkiye Kupası’nda ise 2 maçta görev aldı.

Transferler ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel oyuncularımızdan Erdem Seçgin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadeleri kullanıldı.

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