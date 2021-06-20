Son dakika | Beşiktaş, transferde yerli isimlere yöneldi

Teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmak isteyen Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları da sürüyor. Sergen Yalçın ile görüşmelerine devam eden siyah beyazlılar, işi resmiyete dökmek istiyor.

Yönetimin büyük ölçüde anlaşma sağladığı Yalçın ile sözleşme imzalamak için masaya oturması bekleniyor.

Beşiktaş, transfer konusundaki yol haritasını da deneyimli teknik adama göre belirleyecek.

Kenan Karaman için temaslar hızlanacak!

Trtspor'un haberine göre; Siyah beyazlı yönetim, 8+6 yabancı kuralının hayata geçmesiyle transfer planlamasında yerli isimlere daha çok önem verecek. Siyah beyazlılar, daha önce anlaşmaya vardığı Salih Uçan'ın transferini önümüzdeki günlerde açıklayacak. A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlarından sonra da Kenan Karaman için temaslar hızlanacak.