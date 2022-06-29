Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Lucas Joao hedefe girdi

Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş için yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiltere’den The Athletic’in haberine göre Beşiktaş, 28 yaşındaki Angolalı santrfor Lucas Joao için Reading’e 3 milyon Pound’luk resmi teklifte bulundu. Siyah-Beyazlı kulüpten üst düzey bir kaynak, teklif yaptıkların,ı ancak henüz Reading’den kendilerine resmi bir cevap gelmediğini söyledi.

Kartal’ın gözü Fassnacht’ta

Kara Kartal, transferde gözünü Christian Fassnacht’a çevirdi. Teknik direktör Valerien Ismael’in, Young Boys’ta forma giyen 28 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusunu kadrosunda görmek istediği belirlendi. Christian Fassnacht sağ ve sol kanadın yanı sıra, orta sahada da görev yapabiliyor. Valerien Ismael’in, golleri ve asistleriyle hücuma ciddi katkı veren Fassnacht’ı “joker” olarak düşündüğü aktarıldı.

Nijerya'dan golcü iddiası

Siyah-Beyazlılar’ın transfer gündeminde hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş’ın golcü için çalışmaları devam ederken, Nijerya basını, David Okereke ismini ortaya attı. Club Brugge’ün 2019’da 8.2 milyon Euro’ya transfer ettiği 24 yaşındaki golcü futbolcu, geçen sezon Venezia’da kiralık olarak 32 maça çıktı ve 7 gol, 1 asistle oynadı. Bireysel olarak iyi bir sezon geçirmesine rağmen takımının küme düşmesini engelleyemeyen Onereke’yi, Torino ve Lazio’nun da istediği vurgulandı.