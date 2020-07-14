Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvayan Siyah-Beyazlılar’da yönetim; kaleci, sol bek ve orta sahadaki çalışmalarının ardından forvet hattı için de düğmeye bastı. Bu doğrultuda ilk hedefini Aytemiz Alanyaspor’un Senegalli golcüsü Papiss Cisse olarak belirleyen yönetim, Mart ayından itibaren çeşitli temaslarda bulunduğu tecrübeli isme imza attırmaya çok yaklaştı. Alanya’yla sezon sonunda yollarını ayıracak olan 35 yaşındaki futbolcuya 1 milyon Euro imza parası ve 500 bin Euro da bonus olmak üzere toplamda 1.5 milyon Euro’luk öneriden 1+1 yıllık kontrat sunan Beşiktaş Yönetimi, oyuncuyla son detayları görüşüyor.

Burak’la uyum sağlar

Kara Kartal’ın genç hocası Sergen Yalçın’la daha önce birlikte çalışan Cisse için Beşiktaş teknik ekibinden de olumlu rapor geldi. Bu sezon Alanyaspor’la Süper Lig’de 30 maça çıkıp 22 gol atarak krallıkta zirvede yer alan başarılı ismin 35 yaşında olmasının transferde engel olmadığını belirten teknik ekibin, başarılı ismin Burak Yılmaz’la beraber yeni dönemde takımın hücum hattında 40 golü aşabileceği raporunu hazırladığı kaydedildi.

Tam bir profesyonel...

Alanyaspor formasıyla 2 sezonda 62 maça çıkıp 42 gollük performans ortaya koyan Cisse’nin sırrı, çok çalışmak... Başarılı futbolcu, her takım idmanına en az 2 saat erkenden gelip aynı şekilde antrenman sonrası alandan en son ayrılan isim olmasıyla biliniyor. Yaşantısıyla genç oyunculara örnek teşkil eden Cisse’nin, yeni sezona Siyah-Beyazlı formayla başlaması bekleniyor

Fanatik Özel / Orhan Yıldırım



