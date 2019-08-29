Transfer döneminin bitimine 5 gün kala çalışmalarına hız veren Beşiktaş, 3 isim üzerine yoğunlaştı. Yönetim, 6 numara takviyesi konusunda anlaştığı Thiago Maia’ya her an imzayı attırabilir... Orta saha hattı için şu anda boşta bulunan eski yıldızı Manuel Fernandes’i düşünen Siyah-Beyazlılar, büyük bir değişim yaşanan kanat hattını da Emre Kılınç’la güçlendirmek için gaza bastı! İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE İMZALARI ATIYOR

Beşiktaş, transferde hareketli saatler yaşıyor... 6 numara takviyesi konusunda Fransa Lig 1 ekibi Lille’in 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Thiago Maia’yla anlaşan Kara Kartal, başarılı futbolcu için geri sayımda...

Yıldız ismin kiralanması için Lig 1 ekibiyle el sıkışan, opsiyon bedeli konusunda ise son görüşmeleri yapan Beşiktaş Yönetimi’nin, resmi imzaların atılmasının ardından bu oyuncuyu hemen İstanbul’a getireceği bildirildi.

Beşiktaş Başkan Fikret Orman’la transfer konusunda dün son bir görüşme yapan Futbol Direktörü Ali Naibi’nin, Maia transferini bitirmesi bekleniyor.

2 yıl önce Santos’tan Lille’e 14 milyon Euro karşılığında transfer edilen Maia’nın da İstanbul’a gelmek için hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.

Fernandes yarışı başladı

Beşiktaş Yönetimi, hem 10 numarada hem de kanatlarda forma giyebilen Manuel Fernandes’i hedefleri arasına ekledi. Kara Kartal’da 2010-14 sezonları arasında forma giyen ve 5 yıllık Lokomotiv Moskova macerasının son ermesinin ardından şu anda boşta bulunan başarılı futbolcuyla görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Kara Kartal’a geri dönmek isteyen Fernandes’e 2 milyon Euro verileceği öğrenildi.

Portekizli’ye Türkiye’den Galatasaray ve Gazişehir’in de talip olduğu belirtildi.

Emre için Orkan takası

Kara Kartal, Sivasspor’un başarılı oyuncusu Emre Kılınç için de girişimlerini sürdürüyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusu için 4 milyon Euro’luk talepte bulunan Yiğidolar’a son olarak 2 milyon Euro öneren Siyah-Beyazlılar’ın, bu transferde Orkan Çınar’ı da kullanabileceği konuşuluyor.

İkinci Başkan Serdal Adalı’nın yürüttüğü pazarlıklarda tarafların, bu hafta içerisinde ortak noktada buluşması bekleniyor.

Beşiktaş’a transferi için Sivasspor Yönetimi’nden izin isteyen Emre’nin, tarafların anlaşmasını beklediği belirtiliyor.

MEHMET EKİCİ DE SON DAKİKA!

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Mehmet Ekici, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile telefonda görüştü. Başkan Orman'ın yıldız oyuncunun transferi ile bizzat ilgilenme kararı aldığı ifade edildi.

Orman'ın, "Seni takımımızda görmek isteriz. Abdullah hoca (Avcı) da yepyeni ve dinamik bir takım kuruyor. Bu dinamik kadroda kendine yer bulacağını düşünüyoruz. Kulübünle tüm bağlarını kopardıktan sonra, detayları konuşalım" dediği öğrenildi.

Mehmet Ekici'nin, Orman'ın tavrından memnuniyet duyduğu ve bugün Fenerbahçe ile sözleşmesini resmen feshetmeyi planladığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe köprüleri attı

Bilindiği üzere Fenerbahçe dün akşam saatlerinde Mehmet Ekici ile yollarını ayırma kararı almış ve yıldız futbolcuya "Kendine kulüp bul" mesajı vermişti.

Trabzonspor'dan sorunlu bir şekilde ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Ekici, 36 resmi maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

MEDEL TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI

Beşiktaş resmi hesabından yaptığı duyuruda Gary Medel ile yolların ayrıldığını duyurdu. Şilili futbolcunun İtalyan ekibi Bologna'ya transfer olduğu duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC’ye transfer olmuştur.

Gary Medel’e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.

Medel Beşiktaş kariyeri boyunca 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 1 kez kırmızı kart gören Şilili futbolcu, bu sezon ilk iki maçta da görev yapmıştı.

Beşiktaş'ın duyurusundan kısa bir süre sonra Bologna da Medel'i transfer ettiğini açıkladı.

THIAGO MAIA GELİŞMESİ

Ön libero mevkii için arayışta olan Beşiktaş'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de top koşturan Thiago Maia'yı transfer etmek istediği öne sürülmüştü. 22 yaşındaki Brezilyalı defansif orta saha oyuncusunun temsilcileri ve babası Joel Maia, konuyla ilgili olarak ülkelerinde yayım yapan O Globo gazetesine açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcunun menajerleri Siyah Beyazlılar'dan aldıkları teklifi reddettiklerini söylerken baba Joel ise "Oğlumun Beşiktaş'tan teklif aldığı doğru. Ancak şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Avrupa'da transfer penceresinin kapanacağı 1 Eylül'e kadar neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

KASIMPAŞA'DAN QUARESMA AÇIKLAMASI

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Ricardo Quaresma'nın transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Öksüz'ün yaptığı açıklamalar:

"Quaresma ile anlaşma sağladığımız yönündeki ifadeler doğru. Quaresma'nın Beşiktaş ile arasında bir para konusu var. Dün akşam Beşiktaş ile arasındaki alacak-verecek olayını çözmesi halinde bugün sabah sağlık kontrolünden geçecekti. Ben şu an tatildeyim, arkadaşlarla son durumu görüşeceğim" ifadelerini kullandı. (Ortacizgi.com)

OKAKA TRANSFERİNDE SONA GELİNDİ!

Beşiktaş forvet transferinde son düzlüğe girdi. Huddersfield forması giyen Steve Mounie için anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan Fernando Llorente'den de yanıt alamayınca Stefano Okaka için girişimlerini hızlandırdı. Okaka'nın kulübü Watford'la el sıkışan Kartal, oyuncu ile de detaylar üzerinde görüşüyor. Nijerya asıllı İtalyan golcüyü satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla kadrosuna katacak olan Beşiktaş'ın bu transferi bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor. Siyahbeyazlı yönetim, Okaka'da son dakika sorunu yaşarsa rotasını eski forveti Vincent Aboubakar'a çevirecek. Sağlık raporları detaylı olarak incelenen Kamerunlu golcüye daha önce maç başı üzerinden teklif götürülmüştü. Porto'nun B takımı ile maçlara çıkan 27 yaşındaki Aboubakar'ın da Beşiktaş'a geri dönmek istediği öğrenildi.

Futbol kariyerinde kulüp takımlarıyla 272 resmi maça çıkan Okaka bu karşılaşmalarda 57 gol attı. (Sabah)















