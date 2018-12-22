Son dakika Beşiktaş transfer haberleri - 23 Aralık Pazar

23 Aralık Pazar son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Şenol Güneş ve oyuncu izleme komitesinin ortak kararı ile Ocak ayı için transfer listesi hazırlandı. Listede Demba Ba ve Mario Gomez en ciddi adaylar olarak dikkat çekerken yaklaşık 8 senedir Başakşehir’de oynayan Edin Visca adaylar arasında ön plana çıkıyor.

Beşiktaş'ın transfer listesi kabarık! Edin Visca ön planda

Uzun süren çalışmalar sonucunda teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncu izleme komitesinin ortak kararı ile Ocak ayı için transfer listesi hazırlandı. Kadrodaki eksikleri kapatmayı planlayan Kara Kartal’da öncelik santrfor bölgesine verildi. Golcü adayları arasında listenin en üst sırasında ise tanıdık isimler yer alıyor. 2014-15 sezonunda ve 2016-17’nın yarı döneminde Siyah-Beyazlı formayı giyen Demba Ba ile 2015-16’da Beşiktaş formasıyla ligde attığı 26 golle krallık yaşayan Mario Gomez en ciddi adaylar olarak dikkat çekiyor.

Visca ön planda

​İki yıldızın yanı sıra West Ham’lı Javier Hernandez ve Watford’lu Stefano Okaka da listede yer alıyor. Orta saha bölgesi için ise Dortmund’un Japon yıldızı Shinji Kagawa ile yaklaşık 8 senedir Başakşehir’de oynayan Edin Visca adaylar arasında ön plana çıkıyor.

İlk yarının son maçına çıkacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş kadro hesabı yapıyor. Antalya Belek'te 3 Ocak'ta başlayacak devre arası kampına eksiksiz gitmek isteyen Güneş, Kasımpaşa maçında kayıp vermek istemiyor. Sakatlıklardan yeni kurtulan Babel'i maç kadrosuna dahil edecek olan tecrübeli hoca, Hollandalı futbolcuyu yedek soyundurmayı planlıyor. Beşiktaş'ta forvette, yapılan antrenmanlarda başarılı olan Mustafa Pektemek'in forma giymesi bekleniyor. Kasımpaşa maçında savunmada Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano'nun görev alması beklenirken kanatlar Quaresma ve Lens'e teslim edilecek . Adem Ljajic ile özel olarak ilgilenen Beşiktaş teknik heyeti, serbest vuruşlarda oyuncuya güveniyor.

Emre Kılınç hareketliliği...

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği de başladı. Siyah beyazlılar, yerli isimleri gündemine aldı. Demir Grup Sivasspor forması giyen Emre Kılınç Beşiktaş'ın radarına girdi. Beşiktaş yönetimi önceliğini oyuncu satışına verdi. Ekonomik şartlara göre en yüksek kazanç sağlayacak tekliflere kapı açık. Başkan Orman ve kurmayları yüksek maliyetli oyuncularla yolları ayırmaya hazırlanıyorlar. Öte yandan Kasımpaşa maçında deplasman tribününde yer alacak Beşiktaş taraftarları için stadyuma toplu götürme kararı alındı. (Bein Sports)

Beşiktaş Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı'yı istiyor...

2016-17 sezonunda Gökhan Gönül, Caner Erkin ve İsmail Köybaşı transferleri ile karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe yine masada... Kartal, Sarı-Lacivertliler’de fazla forma şansı bulamayan sağ bek Şener Özbayraklı’yı, Ocak ayında kadrosuna katmayı hedefliyor.

Savunmanın sağında Gökhan Gönül’ün alternatifinin olmaması nedeniyle bu bölgeye transferi şart koşan Güneş, Bursaspor’dan eski öğrencisi olan ve şu anda Fenerbahçe forması giyen Şener Özbayraklı’nın ismini yönetime verdi.

Sözleşmesi bitiyor

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Milli futbolcu için harekete geçen Siyah-Beyazlı yönetim, cüzi bir rakam karşılığında Ocak ayında transferi sonuçlandırmayı planlıyor. Bu sezon ligde sadece 8 maçta 590 dakika süre alan 28 yaşındaki oyuncunun da Kara Kartal’a gitmeye sıcak baktığı iddia ediliyor. Ancak Sarı-Lacivertli yönetim, bu konuda teknik direktör Ersun Yanal’ın kararını bekliyor. Bu transfer görüşmeleri ise akıllara 2016-2017 sezonunu getirdi.

Beşiktaş'tan resmi Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor'dan parasını alamadığı için Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla ihtar çeken Burak Yılmaz, transfer dönemine yaklaştığımız şu günlerde birçok kulüple anılmaya başlandı. Golcü futbolcunun adı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'le anılıyordu. Siyah beyazlılar'ın, Burak Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edilmişti. Fakat Beşiktaş, Burak Yılmaz ile anlaşıldığı iddialarını resmi sitesinden yaptığı açıklamayla yalanladı.

Beşiktaş ve Trabzonspor arasında flaş takas!

Geçtiğimiz sezon başında Çin ekibi Beijing Guoan’dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Burak Yılmaz, yıllık maaşının yanı sıra yaptığı sözleşme gereği Trabzonspor’un her puanından 12 bin 500 euro prim alıyor. Kasım ayında teknik heyet ve taraftarla yaşadığı sorunlar nedeniyle yönetim tarafından kadro dışı bırakılan golcü oyuncu, yattığı yerden cebini ekstradan doldurmaya devam ediyor.

Oğuzhan takası...

Burak Yılmaz kadro dışı kaldıktan sonra Trabzonspor, 10 puan topladı. Fırtına’nın kazandığı puanlar nedeniyle Kral, tam 125 bin euro yani 750 bin TL’den fazla gelir elde etti. 33 yaşındaki oyuncunun garanti ücreti de hesaba katılınca şu ana kadar 3 milyon TL civarında para kazandı. Bu büyük yükten kurtulmak isteyen Trabzonspor, devre arasında Burak’ı satacak. Beşiktaş’ın istediği oyuncu için Oğuzhan Özyakup’la takası düşünülüyor.















































