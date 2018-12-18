Son dakika Beşiktaş transfer haberleri - 18 Aralık Salı...

18 Aralık Salı Beşiktaş son dakika transfer haberleri büyük merak konusu. Beşiktaş'ta Pepe ile resmen yollar ayrıldı. Babel'in geleceği büyük merak konusu. Ayrıca Beşiktaş'ta gelecek ve gidecek oyuncuların kim olacağı taraftar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor!

Beşiktaş'ta gözler devre arası transferine çevrildi. İlk olarak takımdan gidecek oyunculara yönelen Siyah-Beyazlılar'da yönetimin ilk planı ekonomik dengeyi sağlamak.

Bu doğrultuda Pepe ile yolların ayrılmasının ardından maliyeti yüksek olan isimlere gelen teklifler de değerlendirilmeye başlandı.

Takımda bugüne kadar hiçbir problem çıkarmayan ve gerek Teknik Direktör Şenol Güneş'in gerekse de yönetimin takdirini kazanan Adriano'nun kalması için de yeni teklif yapıldı ve Brezilyalı futbolcunun kararı bekleniyor. Yönetimin hedefi, Adriano'nun Beşiktaş'ta jübile yapması yönünde. Bunun dışında Ryan Babel'e de teklif yapıldı. Dün bu futbolcuyla görüşen yönetim, Babel'in kalmasını istiyor.

Devre arasında Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Orkan'ı takıma döndürmeyi planlayan Beşiktaş Yönetimi, Kasımpaşa maçının ardından da kadroya dahil etmek istediği futbolcularla görüşmeleri neticelendirmek istiyor.

Forvet takviyesi yapacak olan siyah-beyazlılar, Pepe'nin ayrılmasıyla birlikte stoper transferi de gerçekleştirecek. Beşiktaş'ta alınması planlanan bir diğer futbolcu tercihi ise sağ bek olacak. Gökhan Gönül'ün yaşının geçmesi nedeniyle bu bölgeye alternatif bir isim transfer etmek isteyen yönetim, arayışlarını sürdürüyor.

Babel'in menajerinden transfer açıklaması!

Sezon sonunda Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel'in menajeri, Hollandalı futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kasım ayında Babel'in sözleşmesi hakkında Beşiktaş ile görüştüklerini belirten Haatrecht, anlaşmaya varamadıklarını ifade etti.

Şapkadan tavşan çıkmazsa...

Sezon sonunda Babel'in sözleşmesinin biteceğine dikkat çeken Haatrecht,' Babel'i prensip olarak 30 Haziran'a kadar Beşiktaş'la sözleşmesi var ve bu süre sonuna kadar Türkiye'de kalacak ancak şapkadan tavşan çıkmazsa...' diyerek devre ara transfer döneminde yıldız futbolcunun takımdan ayrılabileceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın Babel'in sözleşmesinin feshedileceği haberlerini yalanlayan Haatrecht, Babel'in sözleşmesinin sonuna kadar Beşiktaş'a odaklanacağını ve hedefinin Hollanda ile Avrupa şampiyonası'na katılmak olduğunu ifade etti.

Vagner Love'dan flaş transfer açıklaması!

Devre arası transfer döneminde ülkesi takımlarından Corinthians'a gideceği iddia edilen Vagner Love'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Vagner Love'ın, takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Siyah-Beyazlılar'da beklenileni veremeyen Brezilyalı oyuncunun ülkesine geri döneceğine dair iddialar sürüyor. Brezilya Ligi'nin köklü kulüplerinden Corinthians'ın 34 yaşındaki futbolcuya teklif yaptığı öne sürülürken, Brezilya'da yayın yapan Fox Sports Radio'da spikerlik yapan Benjamin Back, Vagner Love ile yaptığı görüşmeyle ilgili detayları paylaştı.

Dün akşam yayınlanan programda konuşan Benjamin Back, ''Vagner'e Corinthians'la herhangi bir görüşme yapıp yapmadığını sordum ancak oyuncu hiçbir şekilde Corinthians'la temasa geçmediğini ve şu ana kadar herhangi bir teklif almadığını söyledi'' diye konuştu. 2015 sezonunda Corinthians forması giyen Vagner Love, o dönem şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Beşiktaş'ta bu sezon tüm organizasyonlarda toplam 16 maça çıkan Vagner Love, 7 gol atma başarısı gösterdi.

Bomba iddia! Pepe'den sonra Ljajic...

Beşiktaş'ta Pepe ile yolların ayrılmasının ardından Avrupa basınında çeşitli haberler yer almaya devam ediyor. Beşiktaş'ta Pepe ile yolların ayrılmasının ardından Avrupa basınında çeşitli haberler yer almaya devam ediyor. Marca'nın yaptığı haberlerin ardından bu kez de İtalya basınından flaş bir iddia geldi. İtalya basınında yer alan haberde; Adem Ljajic'in geleceğinin Beşiktaş'ı vuran ekonomik kriz nedeniyle değişebileceği yazıldı.

Torino'ya dönebilir...

Pepe'nin ekonomik sorunlar nedeniyle kulüpten ayrılması sonrasında yıllık 3 milyon Euro maaş alan ve 6,5 milyon Euro satın alma opsiyonu olan Ljajic'in de sezon sonunda Torino'ya geri dönebileceği belirtildi. Milli takımda attığı 2 golün ardından ligde de Beşiktaş'ın oynadığı son 4 maçta 2 gol 2 asist yapan Ljajic'in performansı tarafatrın yüzünü güldürmeye başlamıştı. Sezon başında Torino'dan transfer edilen Ljajic, Süper Lig ve Avrupa Ligi olmak üzere 15 maça çıktı. 2 gol atan yıldız fubolcu 3 de asist yaptı. (Haber1903)

Oğuzhan'a sürpriz talip

Beşiktaş'ta son yıllarda performansında büyük bir düşüş yaşanan Oğuzhan Özyakup için İngilizler devreye girdi. Ada basını, milli futbolcu Oğuzhan Özyakup'u Premier Ligi ekiplerinden Southampton'ın transfer edeceğini yazdı. Yıldız oyuncunun sezon başında da ismi birçok transfer söylentisine karışmıştı.

Cenk Tosun dönebilir

Everton'a 28 milyon euro karşılığında satılan Cenk Tosun’a, İngiliz kulübünde son dönemde eleştiriler iyice arttı. Son maçta M.City’e 3-1 mağlup olan Everton’da Cenk Tosun’un gönderilmesi gündeme geldi. Böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda ise milli golcünün Beşiktaş'a kiralanacağı ifade ediliyor.

Bilic Atiba'yı istiyor

Son yıllarda transferde sattığı oyunculardan gelen paralarla hem futbolcuların maaşlarını hem de diğer borçları ödemeye çalışan Beşiktaş Yönetimi, önümüzdeki transfer döneminde Domagoj Vida’nın yanı sıra Atiba Hutchinson’dan da iyi bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlı yönetim, Atiba’yı 5 sezon önce Beşiktaş’a getiren Slaven Bilic’in, 35 yaşındaki Kanadalı oyuncuyu teknik direktörlüğünü yaptığı Al İttihad’a istemesi nedeniyle devre arasında Suudi Arabistan ekibiyle pazarlığa oturacak. Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Atiba’nın da cazip bir teklif gelmesi halinde Al İttihad ile sözleşme imzalamaya sıcak baktığı vurgulandı.

Eldeki oyuncuların bir kısmını transfer döneminde satarak hem giderleri azaltmak hem de nakit para girişi sağlamak isteyen siyah-beyazlılar, Atiba’nın gitmesi halinde orta sahaya Dorukhan Toköz kalitesinde bir genç oyuncu daha transfer edebilecek. Atiba gibi bir oyuncunun gitmesi durumunda adeta bir dönemi kapatacak siyah-beyazlıların, Atiba dışında Al İttihad takımına bir futbolcu daha verebileceği iddia edildi. İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’a giderken Gökhan Töre’yi kiralık olarak yanında götüren Slaven Bilic’in bu oyuncuyla yine birlikte çalışabileceği ileri sürüldü. (Skorer



