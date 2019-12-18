Son dakika - Beşiktaş transfer haberleri - 18 Aralık Çarşamba

18 Aralık Çarşamba son dakika Beşiktaş transfer haberleri siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük merak konusu. Ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş kimleri transfer edecek? Hangi oyuncularla yollar ayrılacak? İşte yaşanan son dakika Beşiktaş transfer gelişmeleri ve tüm detaylar...

LARIN BELÇİKA'YI SALLIYOR

Beşiktaş'a transfer olduktan sonra yeterli görülmeyen ve kadroda düşünülmeyen Kanadalı forvet Cyle Larin, Belçika'nın Zulte Waregem takımına opsiyonlu olarak kiralanmıştı.

Zulte'de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Larin, dün de attığı golle yine kendinden söz ettirmeyi başardı.

Zulte Waregem'in Belçika Kupası çeyrek final mücadelesinde Sporting Charleroi'yı 2-0 yendiği maçta larin 90. dakikada takımının ikinci golünü attı. Zulte bu skorla adını yarı finale yazdırırken Larin de Belçika da 21 maçta 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

Zulte Waregem 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip

Belçika ekibi Zulte Waregem, Beşiktaş ile yaptığı anlaşmaya göre 15 Haziran 2020'ye kadar Kanadalı golcüyü 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı satın alma opsiyonuna sahip. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda Cyle Larin, Zulte Waregem'in en pahalı transferi olarak kulüp tarihine geçecek.

İŞTE AVCI'NIN İSTEDİĞİ TRANSFER

Süper Lig’deki 6 maçlık galibiyet serisini Yeni Malatyaspor yenilgisiyle noktalayan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı ara transferde kadroya katılması planlanan oyuncuların özelliklerine değindi. Yeni Malatyaspor maçından sonra transfer çalışmalarıyla ilgili görüşlerini paylaşan deneyimli teknik adamın, yönetime sunduğu raporda ise “çok yönlü” bir ismin alınması talebinde bulunduğu belirlendi.

Siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede, Yeni Malatyaspor maçının takımdaki ihtiyaçları bir kez daha gözler önüne serdiğini aktaran Avcı’nın, “Özellikle kendi evimizdeki maçlarda rakipler bize karşı kapalı oynuyor ve böyle oynamaya da devam edecekler. Biz kilidi açmaya çalışırken kontraatak yiyoruz. Savunma bu durumu maç içerisinde idare edebiliyor ama bu kadar çok geriye dönmek takımı yoruyor. Bu sorunu rakip ceza sahasında çözmeliyiz. Bu nedenle bize kilit açabilen hücumcu lazım” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Transfer edilmesi düşünülen forvetin zaman zaman kanatlarda, ihtiyaç halinde forvet arkasında oynayabilecek çapta olması gerektiğini belirten Abdullah Avcı’nın, “Geçen sezon Kagawa ve Ljajic bu sorunu çözebiliyordu. Orta sahaya da yardım edebilecek bir hücum oyuncusu bulunması halinde, ikinci yarıda bu sıkıntıları daha az yaşarız. Yeni Malatyaspor maçında oyuncularımız kilidi açabilmek için ellerinden geleni yaptı ama olmadı. İyi oynarken kaybetmek elbette üzücü. Derbiyi kazanmamız durumunda bu kayıbı telafi edebiliriz” diye konuştuğu belirtildi.

MARCELO BEDAVAYA GELECEK

Taraftarlarla yaşadığı problem nedeniyle Lyon'dan ayrılmayı kafasına koyan Marcelo Guedes, her geçen gün Beşiktaş'a biraz daha yaklaşıyor.

Siyah-beyazlı kulübün bonservisine ödeme yapmamak koşuyla kadrosuna katmayı planladığı eski oyuncusu, Lyon yönetimine ayrılmak istediğini bildirdi. 32 yaşındaki stoperin, bonservis bedeli olmadan serbest bırakılması yönünde talepte bulunduğu öğrenildi. Lyon Sportif Direktörü Juninho da Marcelo'nun ayrılık isteğini doğruladı. (Sabah)

DRINKWATER SÜRPRİZİ!

Devre arası transfer operasyonu hiçbir engeli kalmayan Beşiktaş, orta sahaya aradığı ismi Premier Lig’de buldu. Siyah-Beyazlı yönetim Burnley forması giyen İngiliz futbolcu Danny Drinkwater ile temas kurmuş durumda. Chelsea’den 6 aylığına kiralanan ancak rotasyonun gerisinde kaldığı için mutsuz olan 29 yaşındaki ismin yeni bir maceraya hazır olduğu ve Beşiktaş forması giymek istediği aktarıldı. Londra devi Drinkwater için 2017 yazında 38 milyon euro bonservis ödemişti.

İngiliz orta saha oyuncusunun maliyetinin uygun olması ve sakatlık geçmişinin temiz olması nedeniyle transfere sıcak bakan Kartal, teknik direktör Abdullah Avcı’nın kararına göre adım atacak. Siyah-Beyazlılar’ın orta sahada tam aradığı isim olan Drinkwater’ın 1.5 sezon kiralanması gündemde… Öte yandan, İngiltere’de transfer için adeta pusuya yatan yönetici Erdal Torunoğulları’nın Türkiye’yi sallayacak isimlerle de temas halinde olduğu gelen haberler arasında. (Güneş)

ETEBO VE YOHAN BOLI BOMBASI!

Fransız gazeteci Manu Lonjon, Beşiktaş'ın Stoke City forması giyen Etebo ve St. Truiden takımında forma giyen forvet oyuncusu Yohan Boli ile ilgilendiğini duyurdu.

Twitter hesabından iki transfer gelişmesi birden duyuran Lonjon, devre arasında Siyah Beyazlıların iki oyuncu için girişimlerini hızlandıracağını açıkladı.

Beşiktaş'ta futboldan sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları da devre arasında 1 veya 2 transfer yapacaklarını belirtmişti. (Akşam)

MICHY BATSHUAYI ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A

Transfer yasağının kalkmasıyla birlikte çalışmalara başlayan ve dünyaca ünlü yıldızlara Chelsea forması giydirmeye hazırlanan Roman Abramovich takımda bazı futbolcuların gidişine izin verecek.

Önceliğini forvet hattına veren Chelsea, Leipzig’de oynayan Alman forvet Timo Werner ve Lyon forması giyen Moussa Dembele ile ilgilenirken ‘Mavilerin’ Tammy Abraham’ı da göz önünde bulundurarak Michy Batshuayi ile yollarını ayıracağı belirtildi. Daha önce B.Dortmund, Valencia, Crystal Palace gibi dev kulüplerde kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Belçikalı için Beşiktaş’ın nabız yokladığı kaydedilirken, siyah beyazlı yönetimin 1,5 milyon euro’luk kiralama teklifinde bulunacağı bildirildi.

Bu sezon Chelsea’de genelde oyuna sonradan giren ve Abraham’ın arkasında kalan Batshuayi Premier Lig’de 11 maçta 1 gol 1 asist yaparken, oyuncunun Belçika Milli Takımı ile sergilediği performans (6 maç 4 gol, 1 asist) bir hayli dikkat çekti. Daha önce Beşiktaş’la N’Koudou transferini gerçekleştiren menajer Meïssa N'diaye Batshuayi’nin de ‘Kara Kartal’a’ gelmesini çok isterken, görüşmelerin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı belirtildi. (Star)



