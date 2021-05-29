Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Yönetimden Aboubakar kararı

Şampiyonluk kutlamaları biter bitmez, yeni sezonun planlamalarına başlayan Beşiktaş Yönetimi, gelecek sezon da takımda görmek istediği Aboubakar’ın transferinde Caner Erkin ve Gökhan Gönül kriterlerini uygulayacak.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde mali sınırları aşmamak için bu oyuncularda çok ısrar etmeyen siyah-beyazlı idareciler yine mali kriterlerine göre hareket edecek.

Geçen sezon salgında yaşanan sıkıntılara rağmen, futbolcu ödemelerini zamanında yapan ve bu konuda da haklı bir şekilde övünen yönetim, yeni sezonda da hiçbir oyuncunun ödemelerini aksatmamak için, transfer pazarlıklarında aynı düşüncede ilerleyecek.

Aboubakar’ın menajeriyle önümüzdeki günlerde bir araya gelecek olan idareciler, yapılacak olan teklifle istenen para arasında çok fark olması halinde, görüşmeleri rafa kaldıracak.