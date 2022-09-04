Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Yeni hedef Nathan Redmond

Beşiktaş , kadrosuna 2 ya da 3 oyuncu katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Bournemouth forması giyen Siriki Dembele için İngiliz ekibiyle 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden anlaşma sağladı. Ancak 1 milyon Euro maaş önerilen 25 yaşındaki futbolcudan beklenen geri dönüş bir türlü gelmedi.

Bunun üzerine alternatiflere yönelen Kartal, Southampton'da oynayan Nathan Redmond için kulübüyle kiralama görüşmelerine başladı.

Bu oyuncudan da beklenen yanıtın alınamaması ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktaş'ın, yine İngiltere'den 2 futbolcuyla daha temas halinde olduğu öğrenildi. Bilindiği üzere siyah-beyazlılar, bu sezon Ada'dan Cenk Tosun, Saiss, Masuaku, Weghorst ve Dele Alli'yi transfer etmişti.

28 yaşındaki Redmond'un kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. İngiliz futbolcu, bu sezon Southampton'da sadece 1 maçta forma şansı bulurken, 1 dakika sahada kalabildi. (Sabah)