Beşiktaş 'ta yıllık olarak en fazla kazanan oyuncu olan deneyimli Hırvat stoper Domagoj Vida için menajerinden transfer açıklaması geldi. Oyuncunun menajeri olan Uğur Avadan, Vida'ya gelen transfer teklifleri duyurdu.

VİDA TEKLİFİ KABUL ETMEMİŞTİ

Beşiktaş tarafından Vida'ya sunulan 1+1+1 yıllık sözleşme karşılığında senelik 1.5 milyon Euro artı 500 bin Euro'luk bonuslardan oluşan bir teklif yapılmıştı. Fakat bu teklif Hırvat stoper tarafından kabul görmemişti. Vida'nın menajeri Uğur Avadan transfer konusunda tekliflerin olduğunu ifade etti.

Uğur Avadan: "Vida'ya Avrupa'dan ve Arap yarımadasından teklifler var. Ancak Vida'nın gönlünde bir Beşiktaş var. Görüşme süreci devam ediyor. Yaşayıp göreceğiz." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'ın, 3 milyon 700 bin Euro ile yıllık en yüksek ücreti alan oyuncusu Domagoj Vida olarak dikkat çekiyor. (Ajansspor)