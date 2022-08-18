Beşiktaş 'ın orta sahaya takviye etmek için atağa geçtiği Dele Alli için artık son pazarlıklar yapılıyor. 26 yaşındaki İngiliz 10 numara ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, kulübü Everton'la opsiyon görüşmelerini son aşamaya getirdi.

Yönetim, yıldız ismin opsiyonuna 7 milyon Euro önerdi. İngiliz kulübü ilk etapta opsiyona sıcak bakmasa da Beşiktaş bu maddeyi şart koştu ve Everton'ı sonunda ikna etti. Kartal, tecrübeli oyuncunun iyi bir performans göstermesi halinde bonservisiyle kadroya katıp gelir elde etmeyi planlıyor. Beşiktaş, Dele Alli'yi bedelsiz olarak kiralayacak.

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Dele Alli'nin transferinde teknik direktör Valerien İsmael de devreye girdi. Oyuncu için özel bir görüşme yapan Fransız çalıştırıcı, tecrübeli yıldıza, hem Beşiktaş hem de takımdaki rolüne dair bilgiler verdi. İsmael'in, "Bizim ana planımızda büyük bir eksikliği gidereceksin, senin gibi kreatif bir oyuncuya ihtiyacım var. Burada düzenli olarak forma giyip, performansını artırarak yeniden eski günlerine dönebilirsin. Beşiktaş senin için bir fırsat. Seni takımımızda görmekten mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın kendisiyle ilgili düşüncelerinin planlarına ve kariyer hedeflerine sağlayacağı katkıyı değerlendiren 26 yaşındaki Alli, olumlu yanıt vererek kulüplerin anlaşmasını beklemeye geçti. Deneyimli oyuncunun transferi için hazırlıklara başlayan Beşiktaş yönetimi, bugün ya da yarın yıldız ismi İstanbul'a getirmek istiyor. Dele Alli ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşma gereği siyah-beyazlılar, oyuncuya yıllık 2 milyon 250 bin Euro ödeyecek ve 1 yıl kiralamanın dışında 3 yıllık satın alma opsiyonunu bağlayacağı ön sözleşme imzalayacak.

ÖZEL MADDE İŞİ KOLAYLAŞTIRIYOR

İngiliz ekibi Everton, geçen ocak ayında bedelsiz transfer ettiği Dele Alli'nin 20 maçta forma giymesi durumunda eski kulübü Tottenham'a anlaşma gereği 10 milyon Sterlin ödemek zorunda. Ancak büyük mali kriz geçiren Everton, şu ana kadar toplam 13 karşılaşmada forma giyen İngiliz futbolcuyu bu yüzden elden çıkarmak istiyor. Bu nedenle de Beşiktaş'ın eli rahat görünüyor.

HAYATI SİYAH-BEYAZ FİLM GİBİ

11 yaşında İngiliz takımı Milton Keynes Dons'ta futbola adım atan Alli, 16 yaşında ilk defa A takım forması giydi.

2015'te Pochettino yönetimindeki Tottenham, Dele Alli'yi yetiştiği ekipten 5 milyon Sterlin karşılığında transfer etti.

2016 ve 2017'de olmak üzere iki yıl üst üste Premier Lig'de yılın genç oyuncusu seçildi. İngiliz futbolcu, gösterdiği bu üstün performansının ardından ortadan kayboldu.

Son 3 sezondur düşüşe geçen futbolcu, ağları sadece 5 kez bulabilirken, bu süreçte toplamda 60 maçta oynadı.

Aile durumu çalkantılı olan futbolcunun annesi, Alli'ye bakamadığı için daha küçük bir çocukken akrabalarına evlatlık verdi. Çocukluk dönemini tehlikeli olarak lanse edilen Milton Keynes'in arka sokaklarında geçirdi.





Alli'yi büyüten ve bugünlere getiren üvey babası menajerliğini yaptı. Ailesinden kopamayan ve onları devamlı olarak ziyaret edip maddi yardımda bulunan 26 yaşındaki futbolcu, büyük vefa örneği gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl model sevgilisi Ruby Mae ile ilişkisini bitiren Alli, 8 ay sonra Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile görüntülenmişti.

Geçen sezon Adana Demirspor devre arasında Dele Alli için teklifte bulunmuş ancak Everton Teknik Direktörü Frank Lampard bu transfere engel oldu.

Premier Lig'de penaltı hariç son golünü, 2020 Ocak ayında Tottenham formasıyla Norwich City'ye karşı attı.

23 Ocak 2016 tarihinde yine Tottenham da oynarken Crystal Palace'ı 3-1 yendikleri maçta 22 metreden voleyle ağlara gönderdiği top sezonun golü ödülünü aldı. (Sabah)