Siyah-Beyazlılar'da mutlaka transfer yapılacak bölgeler arasında ilk sırada forvet yer alıyor... Geçtiğimiz sezon Batshuayi, 42 maçta 14 golle beklentilerin altında kaldı. Larin 38 maçta 8 gol, Kenan Karaman 33 maçta 2 gol, Güven Yalçın ise 33 maçta 6 gol kaydetti. Yaşanan bu olumsuz tabloyu ise Beşiktaş Yönetimi, tersine çevirme konusunda bir hayli ısrarcı. Bu anlamda golcü transferi konusunda Siyah-Beyazlılar, harıl harıl çalışmalarını sürdürüyor. Listenin ilk sırasında yer alan Alexander Sörloth için de flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, mutlaka istediği Norveçli için acele edilmesini istemiyor. Bu anlamda Fransız teknik adam, transferde son ana kadar beklenmesini istedi. Ismael, golcü konusunda esnekliği bir adım daha öne taşıyıp Temmuz başındaki Avusturya kampı yerine, 24 Temmuz'daki İspanya'daki maç kampına kadar Sörloth'u bekleyebileceğini belirtti.

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Vrioni için 4 milyon Euro

Bu arada Kara Kartal'da golcü konusunda flaş bir isim daha gündeme geldi. Daha önce İtalya'da Sampdoria ve Venezia'da forma giyen, Juventus'un U-23 takımında şans bulan Giacomo Vrioni, son olarak Avusturya ekiplerinden WSG Tirol'da kendini kanıtladı. Geçen sezon 30 maça çıkan ve 21 gol, 5 asist yapan genç oyuncu, şimdi ise Beşiktaş'ın radarında yer alıyor. Juventus'un ise 23 yaşındaki futbolcu için 4 milyon Euro istediği ortaya çıktı. Bu konuda Beşiktaş Yönetimi'nin, Torino temsilcisi ile sıkı bir pazarlık içerisine girmesi bekleniyor.

Liste genişliyor

Kartal'da her geçen gün golcü listesi de genişlemeye devam ediyor. Sörloth ve Vrioni dışında Bas Dost, Vout Weghorst, Jordy Caicedo, Paul Onuachu, Roman Yaremchuk gibi isimler de listede yer alıyor. Siyah-Beyazlılar yeni sezon öncesi transferle ilgili olarak çalışmalarına devam ediyor.

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