Rıdvan'ı kadrosuna katmak için Beşiktaş 'la sıkı bir pazarlık içerisine giren Çizme temsilcisi, son olarak genç sol bek için 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ve satıştan pay maddesi önermişti. Ancak Kartal, minimum 7 milyon Euro peşin isteğinden vazgeçmiyor. İtalyanlar, yeni bir teklifle bir kez daha Kartal'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.





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