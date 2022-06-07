Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Torino Rıdvan Yılmaz'ın peşini bırakmıyor
İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Torino, bir süredir Rıdvan Yılmaz'la ilgileniyor. Sezonun sonu ermesiyle Çizme ekibi, transfer için çalışmalarını sıklaştırdı ve milli futbolcuyu kadrosuna katmak için siyah beyazlı yöneticilerle görüşmelere başladı.
Rıdvan'ı kadrosuna katmak için Beşiktaş 'la sıkı bir pazarlık içerisine giren Çizme temsilcisi, son olarak genç sol bek için 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ve satıştan pay maddesi önermişti. Ancak Kartal, minimum 7 milyon Euro peşin isteğinden vazgeçmiyor. İtalyanlar, yeni bir teklifle bir kez daha Kartal'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.