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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Torino Rıdvan Yılmaz'ın peşini bırakmıyor

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Torino, bir süredir Rıdvan Yılmaz'la ilgileniyor. Sezonun sonu ermesiyle Çizme ekibi, transfer için çalışmalarını sıklaştırdı ve milli futbolcuyu kadrosuna katmak için siyah beyazlı yöneticilerle görüşmelere başladı.

07 Haziran 2022, Salı 08:08 Son Güncelleme:
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Torino Rıdvan Yılmaz'ın peşini bırakmıyor

Rıdvan'ı kadrosuna katmak için Beşiktaş 'la sıkı bir pazarlık içerisine giren Çizme temsilcisi, son olarak genç sol bek için 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ve satıştan pay maddesi önermişti. Ancak Kartal, minimum 7 milyon Euro peşin isteğinden vazgeçmiyor. İtalyanlar, yeni bir teklifle bir kez daha Kartal'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. 


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