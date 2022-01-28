Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Son aday Martin Mircevski

Beşiktaş ’ta transferde gündeme gelen son isim Kuzey Makedonya’lı Martin Mircevski oldu. Bir dönem Galatasaray ’da oynayan Goran Pandev’in sahibi olduğu Pandev Akademi forması giyen 24 yaşındaki oyuncuyu Siyah-Beyazlılar’ın bir süredir takibe aldığı öğrenildi. Transfer yapabilmesi için kadrodaki yabancı oyunculardan en az birini göndermesi gereken Kara Kartal’da sözleşme uzatma teklifine, önerilen yıllık 1 milyon 750 bin Euro’luk rakamı az bulup olumlu yanıt vermeyen Cyle Larin’in ayrılma ihtimaline karşın Mircevski’nin gündeme alındığı bildirildi.

Devre arası olmazsa sezon sonu

Makedon kaynaklarına göre Fenerbahçe ’nin de takibinde olduğu iddia edilen Mircevski konusunda Siyah- Beyazlılar’ın Larin’in durumuna göre harekete geçmeye hazırlandıkları kaydedildi. Larin devre arasında kulüp bulup ayrılırsa transferin hemen gerçekleştirileceği, aksi halde sezon sonunda bu transferin bitirilmeye çalışılacağı belirtildi. Kuzey Makedonya Ligi’nde 18 maçta 16 gol, 4 asistle oynayan Mircevski’nin bonservisi için kulübünün 1 milyon Euro talep ettiği iddia ediliyor.