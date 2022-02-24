Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında Almanya ekibi Schalke 04’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu etkili performansla, yönetimin beğenisini kazandı. Ligde 13 karşılaşmada süre alıp ortaya koyduğu mücadeleci görüntüyle dikkat çeken, hem fizik hem de teknik olarak yüksek kapasitede olduğunu kanıtlayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için harekete geçildi. Yetenekli futbolcunun kiralama bedeli olarak Schalke’ye 200 bin Euro ödeyen idareciler, Can’ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu da kullanmak için düğmeye bastı. Bu doğrultuda Alman kulübü yetkilileriyle temaslara başlayan Kartal, 1.8 milyon Euro’luk bedelin düşürülmesini umuyor.

Hedef takımda tutmak

Beşiktaş’taki kariyerinden memnun olan genç futbolcunun da futbol hayatına Siyah-Beyazlı formayla devam etmek istediği kaydedildi. Sezon sonunda özellikle orta alanda; Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Miralem Pjanic gibi isimlerle yollarını ayırması beklenen yönetim, yaşanacak büyük değişim esnasında Can Bozdoğan başta olmak üzere birçok ismi takımda tutmayı planlıyor.