Dele Alli'yi Everton kadrosuna katan Beşiktaş 'ta, iç transferde sıcak gelişmeler yaşandı. Siyah beyazlılar, 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatarak, Süper Lig 'in yeni ekibi Ümraniyespor'a kiraladı. 2020-2021 sezonunun devre arasından bu yana Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki ön libero, 1 yıl daha İstanbul ekibinin yolunu tuttu.

Beşiktaş'ın hem yeni sözleşmeyi hem de Ümraniyespor'a gerçekleşen transferi kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.