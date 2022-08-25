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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Siyah beyazlılar Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş, genç futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatıp Ümraniyespor'a kiraladı.

25 Ağustos 2022, Perşembe 16:08 Son Güncelleme:
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Siyah beyazlılar Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı

Dele Alli'yi Everton kadrosuna katan Beşiktaş 'ta, iç transferde sıcak gelişmeler yaşandı. Siyah beyazlılar, 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatarak, Süper Lig 'in yeni ekibi Ümraniyespor'a kiraladı. 2020-2021 sezonunun devre arasından bu yana Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki ön libero, 1 yıl daha İstanbul ekibinin yolunu tuttu.

Beşiktaş'ın hem yeni sözleşmeyi hem de Ümraniyespor'a gerçekleşen transferi kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.

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