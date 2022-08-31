Beşiktaş , Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan’dan sonra bir gencini daha Avrupa’ya gönderdi. Serdar Saatçı dün 12.00 uçağıyla imza için Portekiz’e gitti.

Viktoria Plzen karşısında 72’de oyuna girip, 84’te çıkmasına sinirlenen, bundan dolayı da Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı, ayrılırken bile Beşiktaş’ı korudu. Genç futbolcu, Portekiz kulübünün, “1.5 milyon euro verelim, yanına da 5 hoca gönderelim. Sezon sonunda bedavaya gel” önerisini kabul etmedi, “Kulübüne para kazandırmadan gitmem” diyerek bu teklifi geri çevirdi. Serdar’ın 31 Mayıs 2023’te sözleşmesi sona eriyordu.

Serdar’ın transfer süreci şöyle gelişti: Kadro dışı kalmasının ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen ve özür dileyen Serdar, teknik direktör Valerien Ismael’den de özür dilemek istedi. Üç gün Ümraniye’nin yolunu tutan genç futbolcu, Fransız hocanın inadını bir türlü kıramadı ve buluşamadı.

Bu sırada çeşitli teklifler olmasına rağmen, son ana kadar Beşiktaş’tan umutlu olan Serdar, yeni sözleşmeyi bile kabul etmişti. Ancak beklediği cevap bir türlü gelmedi.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞME

Avrupa Ligi kura çekimi için İstanbul’a gelen Braga Başkanı Antonio Salvador, Serdar Saatçı konusunda gerekli görüşmeleri de yaptı. Teknik direktör Artur Jorge ise defalarca Serdar’ı arayarak, onu takımında görmek istediğini dile getirdi.

Son olarak kulüpler arasında da anlaşma sağlanınca, Serdar dün Portekiz’in yolunu tuttu. 2 milyon euro garanti para kazanacak olan Beşiktaş, bunu bonuslarla birlikte 1 milyon euro daha artırabilecek. Siyah-beyazlılar ayrıca, bir sonraki satıştan elde edilecek karın yüzde 20’sini alacak.

Serdar’ın son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıllık imza atacağı ifade edildi.

SERGEN YALÇIN KALSAYDI...

Serdar Saatçı, Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ta görev yaptığı dönemde, en fazla gelişim gösteren gençler arasındaydı.

Aylık 5 bin lira alan genç futbolcu, Yalçın kalsaydı, 5 yıllık sözleşmeye imza atacak, aylığı da 30 bin lira olacaktı.

Siyah-beyazlı kulübün altyapıdan çıkan her gence ilk şans veren isim olan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Serdar’a ilk şans verdiğinde 18 yaşında olduğunu dile getirerek, “Onu 15 maçta oynattım. Şampiyonlar Ligi’nde bile yer verdim. Benim dönemimde agresif bir halini hiç görmedim” ifadesini kullandı.

JESUS'TAN TAVSİYELİ

Fenerbahçe , Serdar Saatçı’yı almak için Beşiktaş’a resmi teklifte bulunsa da, siyah-beyazlılar, ezeli rakibinin bu talebine olumsuz yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jesus’un, bunun sonrasında Serdar’ı Braga’ya tavsiye ettiği, bu gencin büyük gelecek vaat ettiğini söylediği ifade edildi. (Skorer)