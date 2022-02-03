Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Sabrın sonu Gedson şovu...

Beşiktaş transferde bombayı patlattı, Gedson Fernandes’i resmen renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar sezon başında 23 yaşındaki Portekiz yıldız için resmi girişimlerde bulunurken, büyük çaba harcamıştı. Benfica ile mali konularda anlaşma sağlanamayınca Miralem Pjanic ve Alex Teixeira’yı kadrosuna katan Kartal, Gedson için adeta pusuyu yattı. Büyük bir sabırla bekleyen yönetim, Galatasaray ’ın transferden çekilmesi üzerine hemen hamlesini yaptı ve Benfica ile el sıkıştı.

Beş ay sonra kampta

Siyah-beyazlı kulüp, Benfica’ya Gedson’un bonservisi için 6 milyon euro ödeyecek. Kartal, 5 yıllık imza atan yetenekli oyuncunun sonraki satışından Portekiz ekibine yüzde 50 pay vermeyi de kabul etti. Gelecek sezon için 6 ve 8 numara oynayabilen kaliteli bir oyuncu arayan ve Gedson’u renklerine bağlayan Beşiktaş, orta sahasının gücüne güç kattı. Sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Çaykur Rize forması giyecek Gedson, 5 ay sonra takıma katılacak ve kampta yer alacak.

Formayı giydi Ç.Rize’ye gitti

Gedson Fernandes ligin ikinci yarısında Çaykur Rizespor’da top koşturacak. Benfica tarafından 5 aylığına kiralanan Portekizli yıldız dün yeni takımının formasını giydi. Özel uçakla Türkiye’ye getirilen Fernandes işlemlerinin tamamlanması halinde Adana Demirspor maçında oynayabilecek.

‘İsteyen çoktu, Beşiktaş’ı seçti’

Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Gedson Fernandes’e 5 yıllık sözleşme imzalattıklarını söyledi. Bu sezon devre arasında transfer yapma imkanlarının bulunmadığını ve yabancı sayısını düşüremediklerini aktaran Kazancı, “Sezon sonu 11 futbolcu ile yolları ayıracağız. Kiralık oyuncular gidecek ama Michy Batshuayi ile yeniden anlaşabiliriz. Gedson ile 5 yıllık imza attık. Gelecek sezondan itibaren Gedson 5 yıl Beşiktaş’ta olacak. Bonservis konusunda bize olumlu yaklaştılar. Gedson için birçok takım devreye girmişti ama o Beşiktaş’ı tercih etti. Çok mutluyuz” dedi.

Fotoğrafı ve emojiyi sildi

Geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray’a geri dönmeye hazırlanırken sürpriz biçimde Beşiktaş’la anlaşan Gedson Fernandes, instagram hesabındaki “aslan” emojisini sildi. Portekizli futbolcu, Galatasaray formalı fotoğrafını da hesabından kaldırdı.Geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray’a geri dönmeye hazırlanırken sürpriz biçimde Beşiktaş’la anlaşan Gedson Fernandes, instagram hesabındaki “aslan” emojisini sildi. Portekizli futbolcu, Galatasaray formalı fotoğrafını da hesabından kaldırdı. (Milliyet)