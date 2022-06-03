Beşiktaş ilk transfer bombasını patlatmak üzere. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde üçlü savunma oynayan Siyah-Beyazlılar'da geçen yıl defansın göbeğinde yer alan isimlerden Domagoj Vida ile yollar ayrılmıştı. Savunmaya takviye için kolları sıvayan Siyah-Beyazlılar yerli isimlerden Konya'dan Abdülkerim Bardakçı'yı ilk sıraya yazarken, yurt dışından da Wolwerhampton forması giyen Fas asıllı Fransız oyuncu Romain Ghanem Paul Saiss ismi ön plana çıkmıştı.

Birkaç güne bitebilir

İngiltere Premier Lig ekibi ile olan sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki stoperle yapılan görüşmelerde sona gelindiği bildirildi. Yıllık 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret ve 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varılan Saiss'te imza parası konusunda pazarlığın sürdüğü öğrenildi. Faslı oyuncunun 1.5 milyon Euro talep ettiği, Siyah-Beyazlılar'ın bu rakamı aşağıya çekmek için görüşmelere devam ettiği kaydedildi. Kartal’da dış transferde imzaya en yakın oyuncu olarak duran Saiss'in transferinin birkaç gün içinde bitirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Romain Saiss kimdir?

Adı: Romain Saiss

Doğum Ta rihi: 26.03.1990

Doğum Yeri: Bourg de Peage

Ülkesi: Fas

Yaşı: 32

Boyu: 1.90 cm

Kilo: 76 kg

Mevkii: Stoper

Oynadığı takımlar: Valence,

Clermont, Le Havre, Angers,

Wolverhampton.

Orhan Yıldırım