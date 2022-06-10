Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Romain Saiss İstanbul'a geliyor! İşte o tarih
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Vida'nın sözleşmesinin bitmesi sonrasında takımdan ayrılmasının ardından geçtiğimiz sezon Wolverhampton forması giyen Romain Saiss'le anlaşma sağladı. 32 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig 'de sezonu 59 puanla 6. sırada tamamlayan Beşiktaş , yeni sezon öncesi teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, ilk olarak sözleşmesi sona erip takımdan ayrılan Domagoj Vida'nın yerini doldurmak için harekete geçti. Kartal, stopere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen ve oradaki sözleşmesi sona erdiği için bonservisi elinde olan 32 yaşındaki savunma oyuncusu Romain Saiss'le anlaşma sağladı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Beşiktaş, anlaşma sağladığı Faslı futbolcuyu İstanbul'a getiriyor. Salı günü İstanbul'da olması beklenen Romain Saiss'in, kulübü gezeceği ve sonrasında son detayları konuştuktan sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi. (Ortacizgi.com)