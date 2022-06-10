Spor Toto Süper Lig 'de sezonu 59 puanla 6. sırada tamamlayan Beşiktaş , yeni sezon öncesi teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, ilk olarak sözleşmesi sona erip takımdan ayrılan Domagoj Vida'nın yerini doldurmak için harekete geçti. Kartal, stopere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen ve oradaki sözleşmesi sona erdiği için bonservisi elinde olan 32 yaşındaki savunma oyuncusu Romain Saiss'le anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş, anlaşma sağladığı Faslı futbolcuyu İstanbul'a getiriyor. Salı günü İstanbul'da olması beklenen Romain Saiss'in, kulübü gezeceği ve sonrasında son detayları konuştuktan sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi. (Ortacizgi.com)