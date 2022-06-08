Yükselen performansı ile dikkat çeken Rıdvan Yılmaz, Avrupa'nın önemli kulüplerini de peşine takmıştı. Genç futbolcu için İtalya Serie A takımlarından Torino da en ciddi adaylardan biriydi. 21 yaşındaki futbolcu için 3.5 milyon Euro'luk teklif yapılmıştı. Fakat Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 7 milyon Euro talep etti. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda taraflar orta yol arayışına çıktı. Torino temsilcisi, Kara Kartal'a yaptığı teklifi 1 milyon Euro daha artırarak, 4.5 milyon Euro'ya yükseltti.

Torino'dan yanıt bekleniyor

Ancak bu öneri, yine Siyah-Beyazlı ekip tarafından kabul görmedi. Kara Kartal son isteğini de İtalyan ekibine iletti. Beşiktaş, 5 milyon Euro talep ederken, aynı zamanda sonraki satıştan da yüzde 20 pay istedi. Şimdi ise İtalyan ekibinin vereceği cevap bekleniyor. Torino'nun, bu transferi bitirme konusunda bir hayli istekli olduğu öğrenildi.

Orhan Yıldırım