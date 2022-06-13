Beşiktaş öz kaynak düzeninden yetişen Rıdvan Yılmaz, önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi’nin onayı sonrasında Almanya Bundesliga ekibi Frankfurt’a transfer olmuştu. Frankfurt, Beşiktaş’la 6.5 milyon Euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 20 payla anlaşma sağlamıştı. 21 yaşındaki sol bek, yeni kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve 800 bin Euro maaş alacak. UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Frankfurt’a transferin resmileşmesinden sonra katılacak olan Rıdvan, A Milli Takım kampından da sakatlığı sebebiyle ayrıldı. Başarılı oyuncunun ardından Kartal’ın bir diğer genç yıldızı Ersin Destanoğlu’na da Avrupa’dan ilgi var.

Lyon’un teklifi geri çevrilmişti

Geçen sezon başta Fransa Lig 1 ekibi Lyon olmak üzere birçok kulübün radarında bulunan Ersin Destanoğlu’na son olarak RB Salzburg talip oldu. Avusturya Ligi ekibinin, menacerler aracılığıyla kulübe 6 milyon Euro’luk teklifte bulunduğu ifade edildi. Kulübün ise bu öneriye, Salzburg’dan yetki belgesi getirin sonra değerlendirmeye alırız’ dediği belirtildi. Genç kaleciye daha önce Lyon’dan 4 milyon Euro’luk teklif gelmiş ve Beşiktaş tarafından geri çevrilmişti.

Kazımcan ve Eren operasyonu başladı

Rıdvan Yılmaz’ın ayrılığı sonrasında Kara Kartal, Kasımpaşa’dan Eren Elmalı ve Altay’dan Kazımcan Karataş’ı gündemine aldı. Yönetimin, Eren için İstanbul kulübüne Ajdin Hasic’i takasta önerdiği, Kazımcan için İzmir ekibine ise 20 milyon TL’‘lik teklifte bulunduğu belirtildi. Geleceğiyle ilgili yaptığı her açıklamada, “Avrupa’ya gitmek en büyük hayallerimden biri’ diyen Ersin’in ayrılığı halinde Beşiktaş, kaleci transferi yapmayacak. Kartal, yoluna; Mert Günok, Utku Yuvakuran ve Emre Bilgin’le devam edecek.