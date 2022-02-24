Yeni sezonda hangi formayı terleteceği merak konusu olan yıldız futbolcu için Beşiktaş ’ta kalacağı iddiaları gündeme gelmişti. Avrupa basınında çıkan haberler de Bosnalı futbolcunun gelecek sezon da Beşiktaş formasını giyeceğini duyurmuştu. İtalyan basını yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Haberde, Pjanic’in yeni adresinin İtalya olacağı yazıldı. Juventus’un Pjanic’in sıradaki durağı olacağı belirtildi.