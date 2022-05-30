Yeni sezon öncesinde Gedson ve Josef rotasyonu için yerli oyuncu arayan Beşiktaş ’ta ilk hedef Ozan Tufan... Eğer Ozan bonservisini alabilirse bu transferin yapılması planlanıyor. Ancak Kartal’ın alternatifi de hazır. Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde de gündeme gelen Turgay Gemicibasi için devreye girdi. Avusturya’nın Klagenfurt takımında forma giyen 26 yaşındaki gurbetçi için oldukça uygun şartlarda bir transfer gündemde.