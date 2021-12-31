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Son dakika Beşiktaş transfer haberi Nice'in transferde Ersin Destanoğlu ısrarı sürüyor!

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla her geçen gün Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam eden Ersin Destanoğlu için Ligue 1 ekibi Nice'in ısrarı sürüyor.

31 Aralık 2021, Cuma 12:27 Son Güncelleme:
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi Nice'in transferde Ersin Destanoğlu ısrarı sürüyor!

Lille'de geçen sezon Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik gibi Türk yıldızlarla şampiyonluğa ulaşan Christophe Galtier, Ersin Destanoğlu'ndan vazgeçmiyor.

Bu sezon başında Nice'in başına geçen tecrübeli teknik adam, genç file bekçisini kadrosunda görmek istiyor.

HAREKETE GEÇTİ

Fransız basınında yer alana habere göre; Ligue 1 ekibi, Ersin Destanoğlu'nun transferi için harekete geçti.

Galtier'in bu transferde ısrarcı olduğu ve kısa süre içerisinde resmi teklifin yapılması beklendiği belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş 'ta 22 maça çıkan Ersin, 34 gol yedi ve kalesini 6 maçta gole kapattı.

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