Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Muleka için 4.5 milyon euro

Beşiktaş , geçen sezon Kasımpaşa formasıyla sezonun ikinci yarısına damgasını vuran Jackson Muleka’nın peşini bırakmıyor... Yönetim, oyuncunun bonservisinin bulunduğu Stardart Liege Kulübü’ne 2.5 milyon Euro’luk teklifte bulunmuş, ancak geri çevrilmişti. Beşiktaş teklifini güncelleyip, Belçika ekibinin kapısını tekrar çaldı. Kara Kartal, 22 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulundu. 1 milyon Euro kiralama ve 3.5 milyon Euro da satın alma opsiyonunu içeren 4.5 milyon Euro’luk teklifle Liege’in kapısını çalan Beşiktaş, oyuncunun kulübünden yanıt bekliyor.

Beşiktaş’a ‘evet’ dedi

Geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa’da 300 bin Euro kazanan Muleka’ya 1 milyon Euro teklif eden Beşiktaş Kulübü, oyuncuyu ikna etmiş durumda. Teknik ekibin, ikinci forvet ve sol kanat için kullanmayı düşündüğü Muleka için başka kulüplerden gelen teklifler de bulunduğu, ancak 3.5 milyon Euro seviyesinde olduğu kaydedildi. Liege, 2 milyon Euro’ya aldığı Muleka’nın satışından yüzde 50 payı eski kulübü olan Demokratik Kongo takımı Mazembe’ye verecek.

Gökmen Özcan