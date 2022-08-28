Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Montero ile yollar ayrılıyor

Kara Kartal’ın İspanyol stoperi Javi Montero, bu sezon ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalmıştı. Takımın sol stoper hattına Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan’ın katılması sonrasında bir anda üçüncü savunmacı konumuna gerileyen Montero, ayrılığın eşiğinde... Tecrübeli savunmacının, La Liga’dan taliplerinin olduğu ve Beşiktaş Yönetimi’nin de oyuncuya kiralık olarak gidiş konusunda izin verdiği kaydedildi. Forma rekabetinde geri planda kalan Montero’nun, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek için menacerine talimat verdiği ve Avrupa’da transfer döneminin bitimine kısıtlı süre kala operasyonun gerçekleşmesini beklediği ifade edildi.