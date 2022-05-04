Kara Kartal’ın öz kaynak düzeninden yetişen isimlerden Rıdvan Yılmaz, 20 yaşında olmasına rağmen Siyah-Beyazlı formayla 3 kupa kaldırmıştı. Sol bek hattında sergilediği başarılı performans sonrasında A Milli Takım ’a kadar yükselen Rıdvan transfer piyasasının da gözde ismi konumunda... Son 2 sezondur Alman ve Fransız kulüperinin radarında olan yetenekli futbolcuya son olarak İtalyan ekibi Torino talip oldu. Bir süredir yapılan görüşmelerde son olarak 4 milyon Euro bonservis artı 1 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerisinde bulunan Çizme ekibinin önerisini değerlendiren yönetim, kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, Rıdvan için direkt olarak 6 milyon Euro ve sonraki satışından yüzde 35 pay istiyor.

Hayali gerçekleşmek üzere

Bu hafta içinde Torino’dan yetkililerle görüşecek olan Beşiktaş Yönetimi’nin, istedikleri rakama ulaşılması halinde transfere onay vermesi bekleniyor. Kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini sürekli olarak dile getiren Rıdvan’ın da görüşmelerin sonuçlanmasını beklediği ve kulübüne bonservis kazandırarak sonrasında hayalini gerçekleştirmeyi istediği ifade edildi.



