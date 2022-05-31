Son dakika | Beşiktaş transfer haberi: Kevin Agudelo atağı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , potansiyelli isimlere yönelmiş durumda. Beşiktaş'ın bu sezon İtalya Serie A'da Spezia forması altında dikkat çekici bir performans sergileyen Kevin Agudelo için devreye girdiği belirtildi.

Oyuncu ile temaslar başladı

Il Secolo XIX'in haberine göre Beşiktaş, Kevin Agudelo ile ilgileniyor. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlıların ilk olarak oyuncu cephesiyle bir görüşme gerçekleştireceği ve sonrasında oyuncunun bonservisinin bulunduğu Genoa ile bir görüşme yapılması planlanıyor.





Bonservis durumu karışık!

Bu sezon İtalya Serie A'da 23 maçta 3 gol, 1 asistlik skor katkısı veren Agudelo, performansı sonucunda ilk kez Kolombiya Millî Takımı'na çağrıldı. Spezia, iki sezondur kiraladığı Agudelo'nun bonservisini almak adına bir opsiyona sahip fakat Genoa'nın da transfere ilişkin hakları bulunuyor.

Spezia, bonservisini almak istediği Kolombiyalı oyuncuyu 15 Haziran'a kadar 2.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna katabilir. Spezia'nın bu işlemi gerçekleştirmesi sonrası da Genoa'nın 48 saat içinde 5 milyon euro ödeyerek oyuncuyu geri alma şansı bulunuyor.

Beşiktaş'ın bu noktada oyuncu ile sağlanacak anlaşma durumunda dahi transferi bitirmesinin birçok faktöre bağlı olduğu aktarılmakta.